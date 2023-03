Sposób leśniczego na kleszcze. Skuteczniejszego nie znajdziesz

Czy każdy kleszcze przenosi boreliozę?

Kleszcz żywi się ludzką i zwierzęcą krwią. Niestety jego ukąszenie może doprowadzić nawet do śmierci. Do trzech tygodni po ugryzieniu tego pajęczaka może pojawić się zaczerwienie wokół miejsca, gdzie był przyczepiony. Jeśli dostrzeżemy, że nieprzyjaciel jest na naszej skórze, należy niezwłocznie i ostrożnie go usunąć uważając przy tym, żeby nie ścisnąć jego ciała.