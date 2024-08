Przez swoją pasję do podgryzania korzeni, potrafi skutecznie zahamować wzrost roślin i zrujnować nasadzenia. Co ciekawe, ślady jego obecności mogą być mylone z działalnością innych gryzoni, takich jak nornice czy krety. Karczownik również tworzy charakterystyczne kopczyki, ale są one zazwyczaj mniejsze niż te, które zostawiają krety.

Jeśli zauważysz, że Twoje rośliny zaczynają znikać lub wyglądać na uschnięte z powodu nieznanego gryzonia, czas na działanie. Kluczowym krokiem w walce z karczownikiem jest precyzyjne złapanie go w pułapkę. W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele rodzajów pułapek, ale skuteczność tej operacji w dużej mierze zależy od przynęty, jaką zastosujesz. Warto wykorzystać selera i marchewkę . Warzywa te są nie tylko atrakcyjne dla karczownika, ale także łatwe do zdobycia i użycia.

