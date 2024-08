Nie wyrzucaj do kosza. Zastosuj jako nawóz. Tuje będą bujne jak nigdy

Wiecznie zielone tuje kochamy za to, że zapewniają nam prywatność , a posadzone wzdłuż płotu jedna obok drugiej wyglądają bardzo estetycznie. Nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych, ale warto wiedzieć, że najlepiej rosną w glebie żyznej, przepuszczalnej i bogatej w magnez . Wymagają też regularnego podcinania, które pobudza gałązki do wzrostu.

Ale to nie wszystko w tym temacie. Sekretem posiadaczy pięknych tuj jest ich odpowiednie nawożenie. Bez obaw, wyprawa do sklepu ogrodniczego nie będzie w tym przypadku konieczna. Bo okazuje się, że świetnym nawozem są fusy po kawie. Wystarczy, że będziesz pamiętać, by z rozpędu nie wyrzucić ich do kosza.