Sposób na obfite plony borówki amerykańskiej? Mikoryza to sekret wielu ogrodników

Co to jest mikoryza?

Mikoryza to swego rodzaju symbioza między roślinami, a grzybami występującymi w glebie. Oba organizmy korzystnie na siebie współdziałają, dostarczając substancji, których nie są w stanie sobie same wyprodukować. Grzyby pobierają z korzeni m.in. węglowodany, takie jak np. glukoza. W zamian ułatwiają im dostęp do wody i potrzebnych mikroelementów. Szczepionki mikoryzowe bez trudu można kupić w sklepach ogrodniczych, jednak warto sprawdzić, czy wybrana substancja nadaje się do rośliny, do której chcemy go użyć. Niestety nie ma uniwersalnego produktu, który wykorzystamy do wszystkiego.