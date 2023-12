Sposób na spierzchnięte usta. W aptece wydasz tylko 6 złotych

Oliwkowa maść to prawdziwy hit

Oliwkowa maść ma cudowne właściwości nawilżające, regenerujące i zmiękczające skórę, a to wszystko dzięki zawartości m.in. witamin B6, C i E oraz masła shea, lanoliny i oczywiście oleju z oliwek. Apteczny hit ogranicza utratę wody i natłuszcza skórę, jednocześnie odbudowując jej warstwę ochronną, co zapobiega podrażnieniom i pękaniu naskórka.