"Nagie paznokcie" już są hitem. Hybryda pójdzie w odstawkę?

Pozytywne skutki noszenia "naked nails"

Plusów noszenia "nagich" paznokci jest cała masa. Pierwszym jest oczywiście dobra kondycja płytek, które nie są obciążane żadnymi produktami chemicznymi. Niezwykle istotna jest również oszczędność czasu i pieniędzy, które przeznacza się albo na lakiery do paznokci, albo wizyty w salonie manicure. Biorąc pod uwagę, że za hybrydę płaci się około 100 zł co trzy tygodnie, to rezygnując z takiej stylizacji, w portfelu zostaje majątek. Poza tym subtelność i naturalność zawsze będzie ceniona i nigdy nie wyjdzie z mody.