Sposoby na zaparowane okulary. Te proste triki pozwolą ci przejrzeć na oczy

W salonach optycznych znajdziesz także chusteczki przeciwdziałające parowaniu szkieł, które charakteryzują się najkrótszym czasem działania - do 24 godzin. To wygodna opcja, którą wrzucisz do torebki. Ale uważaj na skład chusteczek - często zawarty w nich alkohol potrafi uszkodzić szkło.