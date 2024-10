Spotkania kobiece w 1909 Fryzjerzy

Według Gabrieli Gargaś, kobieta piękna, to taka, która jest sobą. Wszystkie jesteśmy inne, różnimy się pod względem wyglądu i charakteru, ale te aspekty sprawiają, że jesteśmy wyjątkowe. G. Gargaś wspomniała, że lubi siebie bardziej niż 20 lat temu, mimo że przybyło jej kilogramów czy zmarszczek, ponieważ poznała swoją wartość, nie przejmuje się ograniczeniami, jeśli ma ochotę na śmiech, to się śmieje, stara się być sobą, bo właśnie tak wygląda dla niej definicja piękna kobiety.

Kama Giza na pytanie, czym jest dla ciebie pewność siebie, odpowiedziała poprzez opowiedzenie anegdoty z jej życia. 13 lat temu miała okazję brać udział w pewnym castingu. Na początku była przekonana, że rola jest stworzona dla niej, miała brązowe włosy i niebieskie oczy - zupełnie tak, jak wytycznych reżysera. Gdy przybyła na miejsce zobaczyła 200 pięknych kobiet. Nagle jej samoocena spadła, w głowie zaczęły pojawiać się myśli pełne niepewności. Mimo wszystko wygrała casting, ponieważ uświadomiła sobie, że to nie wygląd jest kluczowy, ale charakter i charyzma. Kama Giza podkreślała, że wygląd dla kobiety jest ważny, ale to dzięki odpowiedniemu nastawieniu, świadomości samej siebie, znaniu swojej wartości oraz mocnych i słabych stron, tworzymy swój wyjątkowy obraz.

Na koniec spotkania zapytano Katarzynę Poniatowską-Miłek o nazwę salonu i podsumowanie dyskusji. K. Poniatowska-Miłek wyjaśniła, że nazwa 1909 Fryzjerzy nawiązuje do daty, w którym to nasz patron Antoni Cierplikowski, znany jako Antoine, jako pierwszy na świecie obciął włosy kobiety na chłopczycę. Tworzył on wizerunek kobiety współczesnej, wyzwalając je z ciężkich i długich fryzur. Nawiązując do Cierplikowskiego, do jego salonów w Paryżu zjeżdżały się kobiety z całego świata. Były w stanie pokonać tysiące kilometrów, aby zmienić fryzury i poczuć się pięknie. Dzisiaj kobiety przyjeżdżają do naszych salonów, aby dokonać zmian, poczuć się pewnie i wyjątkowo.