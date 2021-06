Sprawy uczuciowe Mandaryny. Uchyliła rąbka tajemnicy

Sielanka nie trwała jednak długo i dwa lata później Wiśniewscy wzięli rozwód. Po latach Mandaryna potrafi szczerze opowiedzieć, jak wyglądają jej relacje z byłym mężem oraz jego kolejnymi żonami. - Jeśli dwoje ludzi chce, żeby było nieźle, to tego dokona. To zależy, jak się z kimś kłócisz. Jeśli z tyłu głowy masz słowa pt. "nie pogodzę się z gnojem", to znaczy, że nie ma szans. A jeśli ta kłótnia ma doprowadzić do rozwiązania sytuacji, to jest lepiej. Oprócz tego, że kumpluję się z Michałem, to kumpluję się też z Anią, czyli kolejną żoną po mnie - to też jest jakaś dziwna sytuacja. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi i to jest braterstwo krwi. Natomiast akceptujemy siebie i umiemy ze sobą rozmawiać - wyznała w rozmowie z dziennikarzem dziendobry.tvn.pl.