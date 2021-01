Mandaryna martwi się o syna. Xavier wybrał kierunek studiów, a ona ma wątpliwości

– Xavier w tym roku zdaje maturę. Więc tego się trochę obawiam, że on siedzi w domu i uczy się zdalnie. Potem jak te dzieci wrócą do szkoły, to nauczyciele nie będą wiedzieli, które zaległości ogarniać najpierw. On jest zdecydowanym humanistą – mówi w rozmowie z JastrząbPost.

Xavier Wiśniewski - plany

– Pisze teksty, artykuły, opowiadania. Teraz wydał też własną piosenkę, z własnym tekstem. Siedzi na górze i ja tylko słyszę, jak on tupie albo tańczy. Uwielbia muzykę. Sprawia mu tu ogromną radość. Chociaż Fabka też idzie w stronę artystyczną, ona maluje, rysuje. To ją bardzo kręci – dodaje.

Mandaryna zdradziła, że Xavier wybiera się na dziennikarstwo. – To jest najtrudniejszy temat u nas w domu. Chciałby iść na dziennikarstwo. Ale żeby być dziennikarzem, nie trzeba do końca iść na te studia – zaznacza gwiazda. – On chciałby także być menadżerem sportu, sport go bardzo kręci, jego konikiem jest piłka nożna. Uwielbia to, kocha i chciałby może jedną nogą spełniać się w tym kierunku. Bije się z myślami. Wiem, że na pewno jego największym marzeniem jest to, żeby działać w sporcie. Zobaczymy – kończy mama Xaviera.