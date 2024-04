Spryskaj firany. Osa będzie omijać szerokim łukiem

Nie ulega wątpliwości, że są to owady pożyteczne i spełniają swoją rolę w ekosystemie, a jednak nie zależy nam na tym, aby znajdowały się zbyt blisko nas. Ukąszenia bywają groźne, szczególnie dla alergików, więc lepiej z góry wyeliminować zagrożenie. Pierwszym krokiem jest zawsze utrzymanie czystości w mieszkaniu. Osy czy inne latające stworzenia przyciąga łatwy dostęp do pożywienia, głównie słodkie zapachy i resztki. Nie trzymajmy ich na wierzchu, a jeśli coś nam się rozleje na blacie czy stole, natychmiast przetrzyjmy to wilgotną ściereczką.