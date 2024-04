Mylą je z "gigantycznymi komarami". Tym są naprawdę

Powrót komarów raczej nikogo nie cieszy. Wraz ze wzrostem temperatury kupujemy specjalistyczne preparaty, które odstraszają te owady lub łagodzą skutki ich ukąszenia. Mnóstwo ludzi, gdy tylko widzi owada na powyższej fotografii, sięga np. po łapkę na muchy, myśląc, że w ten sposób pozbędzie się samicy komara. Okazuje się, że tzw. komarzyca to przedstawiciel zupełnie innej rodziny.

Jest dużo większa, niezbyt dobrze lata i żywi się nektarem kwiatów. Komarnica warzywna nie stanowi dla nas zagrożenia. W jej jadłospisie nie znajduje się bowiem krew ssaków. Dorosła komarnica warzywna żyje zaledwie kilka dni. Choć może wyglądać groźnie ze względu na swoje rozmiary (osiąga prawie 3 cm długości), jest zupełnie niegroźna. W przeciwieństwie do swoich mniejszych kuzynów.

Istnieje kilkadziesiąt gatunków komarów, jednak najczęściej gryzą nas komary brzęczące i widliszki. Osiągają całe 6 mm długości. Żeńskie i męskie osobniki nie różnią się natomiast wielkością, a... czółkami - u samców są "pierzaste". Samice mają też inną dietę; to one bowiem żywią się krwią ssaków, podczas gdy u "panów komarów" jadłospis stanowią jedynie płynne pokarmy roślinne.

Co gorsza, komary mogą przenosić niebezpieczne choroby, takie jak m.in. malaria . Jak podaje portal Crazy Nauka, w Polsce w 1948 roku odnotowano aż 10 tys. przypadków tej przypadłości.

