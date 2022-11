Srebro to nowe złoto. Alessandra Ambrosio wygląda w nim hipnotyzująco

Masz "deja vu"? My też. Srebro powraca i wręcza nam bilety na podróż. Jeden z nich zabiera w kosmiczny odlot, ku przyszłości i futurystycznym koncepcjom - obowiązkowo w metalicznych kurtkach. A drugi pozwala cofnąć się w czasie do lat 20., gdzie królował pełen blichtr charakterystyczny dla diwy dawnego Hollywood. I właśnie tę opcję wybrała Alessandra Ambrosio, która ma słabość do połyskujących sukienek z gwiazdorskim pierwiastkiem.