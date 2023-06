Stanęła na scenie. Wszyscy zobaczyli rozcięcie

Detale mają znaczenie

Anna Dereszowska dobrała do tej eleganckiej stylizacji czarne szpilki, czyli absolutną klasykę, która sprawdza się do wszystkiego. Warto zauważyć, że gwiazda z pewnością nieprzypadkowo pomalowała paznokcie na czarno. To drobny akcent, ale sprawia, że w stylizacji jest więcej spójności.