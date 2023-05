Anna Dereszowska poruszyła temat macochy. W trakcie wywiadu popłynęły łzy

"Babcia Gabrysia powiedziała, że nie chce, żeby dzieci ją tak zapamiętały, że ona przyjedzie po chemii (...). Powiedziałam, jej wtedy >>Gabrysiu, ja mam żal do mamy (...) że ona nas nie dopuściła do swojej choroby, do swojego odchodzenia (...)<<. Z choroby mamy, pamiętam zamknięte drzwi. I bardzo bym nie chciała, żeby moi rodzice popełnili ten sam błąd. Żeby moje dzieci, z choroby babci, pamiętały tylko ciche rozmowy i szepty. (...) Babcia jest w pełni sił umysłowych. Ma dni kiedy czuje się bardzo dobrze, a że wygląda troszkę inaczej...tak, ludzie się zmieniają, ludzie chorują." - opowiadała Dereszowska próbując powstrzymać łzy.