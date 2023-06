Stanęła w obcisłej sukience. Zrobiła piorunujące wrażenie

Sofia Vergara poszła na urodziny swojej przyjaciółki Heidi Klum. Wszystko wskazuje na to, że była to impreza tematyczna. Gwiazda telewizji wyglądała, jakby uciekła z planu "Wielkiego Gatsby’ego", co oznacza oczywiście stylizację w klimacie lato 20. Nie zabrakło sporej dawki błysku i piór.