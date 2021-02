Sofia Vergara wygrała sądową batalię o zamrożone zarodki. Poszkodowanym jest jej były narzeczony

Vergara w chwili rozpoczęcia związku z Loebem (2010 rok) miała 38 lat i niemal dorosłego syna z poprzedniego małżeństwa z Joe Gonzalezem. W 2013 roku zakochani postanowili zamrozić zarodki na wypadek, gdyby zechcieli mieć wspólne potomstwo. Zrobili to w ART Reproductive Center w Beverly Hills.

Pozew przeciw narzeczonemu

Cztery lata później aktorka złożyła do sądu w Kalifornii stosowne dokumenty, by uniemożliwić byłemu narzeczonemu korzystanie z zarodków bez jej pisemnej zgody. Loeb, nie zgadzając się z decyzją byłej ukochanej, powziął wówczas kroki prawne i wniósł o odrzucenie pisma Vergary. Gdy jego wniosek został oddalony, skierował sprawę do sądu w Luizjanie.