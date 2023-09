Starcie w sprawie aborcji. Zaczęła powoływać się na Dudę

Jedno z pytań podczas przedwyborczej debaty kandydatek do Sejmu dotyczyło opieki okołoporodowej oraz prawa do aborcji w Polsce. - Natychmiastowe przywrócenie stanu prawnego sprzed orzeczenia TK, to jest możliwe do przywrócenia ustawą - postulowała Joanna Mucha, reprezentująca Trzecią Drogę.