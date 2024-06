Starzenie termiczne – ukryty wróg naszej skóry

Starzenie termiczne – brzmi jak termin rodem z podręcznika fizyki, ale ma ogromne znaczenie dla naszej skóry. Jakie procesy kryją się pod tym pojęciem? Jakie skutki ma ono dla naszej cery i jak możemy się przed nim skutecznie chronić? Dla wielu osób walka z termicznym starzeniem skóry może być kluczem do zachowania młodego i zdrowego wyglądu.

Starzenie termiczne – co musisz o nim wiedzieć?

Starzenie termiczne to proces starzenia się skóry, który wynika z długotrwałego oddziaływania wysokich temperatur. W przeciwieństwie do fotostarzenia, wywołanego promieniowaniem UV, starzenie termiczne jest efektem bezpośredniego wpływu ciepła na skórę. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przewlekłego przesuszenia, degradacji kolagenu, wiotczenia oraz powstawania niedoskonałości, takich jak zmarszczki i utrata jędrności.

Wpływ wysokiej temperatury na skórę, zwłaszcza w kontekście globalnego ocieplenia klimatu, jest znaczący. Skóra narażona na długotrwałe działanie ciepła traci elastyczność, staje się wiotka i odwodniona. Ponadto, proces ten przyczynia się do rozkładu kolagenu, co jest jednym z głównych czynników prowadzących do powstawania zmarszczek.

Jak wysokie temperatury wpływają na skórę?

Ekspozycja na wysokie temperatury ma kilka kluczowych skutków dla naszej skóry:

● odwodnienie - skóra traci wilgoć, co prowadzi do jej przesuszenia, łuszczenia się oraz uczucia szorstkości,

● degradacja kolagenu - ciepło przyspiesza rozpad kolagenu, białka odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność skóry,

● wiotczenie - zmniejszenie ilości kolagenu i elastyny prowadzi do utraty sprężystości skóry;

● zwiększona produkcja sebum - skóra stara się kompensować utratę wilgoci, co może prowadzić do nadprodukcji sebum i pojawienia się zaskórników.

Na szczęście mamy w tej chwili dostępne rozwiązania, które skutecznie pomagają nam w walce z tymi objawami.

Nowoczesne metody ochrony skóry przed starzeniem termicznym

Dzięki postępom w dziedzinie kosmetologii dostępne są nowoczesne metody ochrony skóry przed starzeniem termicznym. Jednym z najnowszych osiągnięć jest wprowadzenie innowacyjnych składników, które chronią skórę na poziomie komórkowym.

Produkty Mokosh i innowacyjne składniki. W roli głównej Albatrellus confluens

Firma Mokosh wprowadziła na rynek Szerokopasmowy booster do twarzy SPF 50+ oraz Nawilżająco-łagodzący lotion do ciała, dłoni i twarzy SPF 30. Oba produkty zawierają unikalne składniki, które skutecznie chronią skórę przed starzeniem termicznym. Jednym z kluczowych składników jest Albatrellus confluens, naturalny ekstrakt z fińskich grzybów.

Działanie i korzyści płynące z Albatrellus confluens:

Albatrellus confluens, poddany procesowi fermentacji, działa na receptor ciepła w skórze, obniżając jej temperaturę na poziomie komórkowym średnio o 2,63°C. Dzięki temu skutecznie zmniejsza degradację kolagenu i hamuje proces starzenia termicznego.

● redukcja temperatury - zmniejszenie temperatury skóry pomaga w ochronie przed uszkodzeniami termicznymi,

● ochrona kolagenu - ograniczenie degradacji kolagenu przyczynia się do zachowania jędrności i elastyczności skóry,

● nawilżenie - składnik ten wspiera nawilżenie skóry, zapobiegając jej przesuszeniu.

Chroń swoją skórę z Mokosh!

Starzenie termiczne to poważny problem, który może znacząco przyspieszyć proces starzenia się skóry. Na szczęście dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym składnikom, takim jak Albatrellus confluens, możliwe jest skuteczne przeciwdziałanie temu procesowi. Produkty Mokosh, takie jak Szerokopasmowy booster do twarzy SPF 50+ oraz Nawilżająco-łagodzący lotion do ciała, dłoni i twarzy SPF 30, oferują zaawansowaną ochronę, która pozwala dłużej cieszyć się zdrową i młodą skórą.

Starzenie się skóry to naturalny proces, ale z odpowiednią pielęgnacją i ochroną możemy znacznie opóźnić jego widoczne efekty. Warto zainwestować w produkty, które nie tylko chronią przed promieniowaniem UV, ale również przeciwdziałają starzeniu termicznemu, aby cieszyć się piękną i zdrową skórą przez długie lata. Warto sięgnąć także po produkty przebadane aparaturowo i aplikacyjnie na skórze wrażliwej, cieszące się nienaganną opinią wśród nas wszystkich.

Dowiedz się jeszcze więcej na temat działania produktów Mokosh i odwiedź stronę Mokosh: https://mokosh.pl/pl/c/SPF-i-ANTYOKSYDACJA/146.

Materiał sponsorowany przez Mokosh