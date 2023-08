"Strasznie się bałem". Mało kto wiedział, co przeżył

Wyrzucili go ze szkoły po jednym dniu

Precigs nie miał łatwego życia jako jedynak. W wypowiedzi dla "Super Expressu" wspominał, że szczególnie z ojcem łączyła go trudna relacja. "O wiele rzeczy rodzice mieli do mnie pretensje, a zwłaszcza ojciec. Nie byłem ideałem, ale myślę, że wiele 'zawdzięczam' byciu jedynakiem. Bo kiedy jest więcej dzieci w rodzinie, to jeden jest powolny, drugi nerwowy, ale razem tworzą niezłą całość. A samemu, jedynakowi... Trudno było mi sprostać aspiracjom rodziców" - mówił.