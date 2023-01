Suche, łamliwe i puszące się włosy. Brzmi znajomo? Noś czapkę zimą, a zapomnisz o tych problemach

Jak dbać o włosy zimą?

Przebywanie na zewnątrz bez odpowiedniego nakrycia głowy sprawia, że nasze włosy stają się suche, matowe i łamliwe. Co w konsekwencji prowadzi do ich wzmożonego wypadania. Co szkodzi włosom zimą? Niska temperatura niszczy strukturę kosmyków (zwłaszcza ich zewnętrzną warstwę) i osłabia cebulki - mroźne powietrze może doprowadzić do przesuszenia i elektryzowania się pasm. Destrukcyjny wpływ na włosy ma również silny wiatr, który powoduje uszkodzenia (włosy łamią się i tracą swoją miękkość), a nagłe zmiany temperatury, np. po wyjściu na zewnątrz z ciepłego pomieszczenia, zaburzają prawidłową pracę gruczołów łojowych.