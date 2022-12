Zastosuj ten trik, a twoje zimowe stylizacje będą wyglądały bardziej elegancko. Robią tak Socha i Szczęsna

Co zrobić, żeby wyróżnić się między świetnie ubranymi koleżankami i wyglądać bardziej elegancko, ale bez wydawania fortuny? To proste: wystarczy zastosować trik, który polskie celebrytki podpatrzyły u zachodnich gwiazd, między innymi sióstr Kardashian czy włoskiej blogerki Chiary Ferragni. Chodzi o tworzenie stylizacji od stóp do głów utrzymanej w przytulnych kremowych odcieniach. Ty też możesz pójść w ich ślady – w ten prosty sposób twoja stylizacja nie tylko będzie wyglądać bardziej luksusowo, ale też lepiej wpisze się w zimową scenerię, co z pewnością przyda się w przypadku zdjęcia na Instagram.