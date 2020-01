Suchość w ustach. O czym świadczy kserostomia i jak ją zwalczyć

Uczucie suchości w ustach, czyli kserostomia, może być spowodowane wieloma czynnikami. Najczęściej pojawia się przy długotrwałym stresie, paleniu papierów albo ze względu na nadmiar soli w codziennej diecie. Istnieje również możliwość wystąpienia suchości w ustach poprzez działanie niektórych leków, a czasami nawet przez choroby.

Suchość w ustach spowodowana jest zmniejszeniem albo zahamowaniem wydzielania śliny. Brak śliny prowadzi do dyskomfortu, ponieważ osoba dotknięta kserostomią odczuwa również pieczenie języka czy bolesne zmiany w jamie ustnej i ma popękane wargi, a także nieprzyjemny oddech. Nie wolno bagatelizować wydłużającego się stanu suchości w ustach, ale istnieją także domowe sposoby na tę przypadłość.

Przyczyny suchości w ustach

Do najczęstszych przyczyn wywołujących uczucie suchości w ustach należy zażywanie lekarstw: przeciwdepresyjnych, przeciwwymiotnych, antyhistaminowych czy przeciwlękowych. Do kserostomii może przyczynić się także zażywanie metamfetaminy i palenie marihuany. Stosowanie chemioterapii również bywa przyczyną suchości w ustach, ale wszystko wraca do normy po zakończeniu leczenia. Różnego rodzaju choroby ślinianek bezpośrednio wpływają na zmniejszenie wydzielania śliny. Taka dysfunkcja występuje w zespole Sjogrena, gdzie oprócz suchości w ustach pojawia się również suchość oczu. W nielicznych przypadkach kserostomia towarzyszy chorobom układowym: kamicy nerkowej, nadczynności tarczycy, gruźlicy czy cukrzycy.