Sukienki na wesele 2020. Top 5 z popularnych sieciówek Czwarty etap odmrażania gospodarki zbliża się wielkimi krokami. A co za tym idzie, zaczną się pierwsze przyjęcia weselne. W tym roku pandemia koronawirusa mocno namieszała w branży ślubnej. Jeśli więc należysz do grona osób, które odkładały zakup sukienki na wesele, podpowiadamy, jaką wybrać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienki na wesele 2020 (Getty Images) Sukienka na wesele przede wszystkim musi być odpowiednio dobrana do wieku i sylwetki, a także wygodna, aby pozwoliła nam bawić się komfortowo do samego rana. W wyborze sukienki ogromne znaczenie ma też kolor. W naszej tradycji przyjęło się, że biel zarezerwowana jest dla panny młodej, a czerń lepiej pozostawić na pogrzeb. Podpowiadamy zatem, jakie kolory i fasony sukienek na wesele będą modne w sezonie 2020. Przyjrzałyśmy się aktualnej ofercie popularnych sieciówek i wybrałyśmy 5 najpiękniejszych modeli, które świetnie wypadną nie tylko podczas przyjęcia weselnego. Okazuje się, że w tym sezonie największą popularnością cieszą się zwiewne sukienki w romantycznym klimacie boho, satynowe motywy bieliźniane na cienkich ramiączkach, kolor zielony oraz roślinny motyw. Sukienki na wesele. TOP 5 z sieciówek Romantyczna sukienka w klimacie boho

Sukienka w kwiaty z marszczonymi rękawami w kolorze cielistym świetnie sprawdzi się na przyjęciu. Warto uzupełnić ją o brązowe sandały na słupku oraz delikatną, złotą biżuterię. Kobieco i romantycznie! (Mango, 299,90 zł). Materiały prasowe Luźna sukienka z marszczeniem

Sukienka o luźnym kroju i dekoltem w serek. Dodatkowo ma cienkie ramiączka regulowanej długości. Ten krój sukienki popularny był już zeszłego lata, ale to zieleń przykuła naszą uwagę. To najmodniejszy kolor tego sezonu, warto więc zaszaleć w nim na weselu. (Zara, 59,90 zł) Materiały prasowe Sukienka z roślinnym motywem

Sukienka o fasonie swobodnie okalającym sylwetkę z motywem roślinnym będzie dobrze układała się na każdym typie sylwetki. Dodatkowo elegancji dodaje jej klasyczny kołnierzyk. Jeśli masz z zeszłego roku wiklinową torebkę, warto zestawić ją z kreacją. (Reserved 179,99 zł) Materiały prasowe Trapezowa sukienka w panterkę

Tak, panterka wciąż jest modna! W H&M trafiła nawet do zakładki: "Najnowsze trendy". Nam do gustu bardziej przypadł krój niż wzór. Krótka sukienka z małą falbankową stójką będzie świetnie komponowała się ze złotymi szpilkami. Dodatkowo została uszyta z przewiewnej tkaniny, więc świetnie sprawdzi się na letnie wesela. (H&M, 99,99 zł) Materiały prasowe Różowa sukienka z koronkowym wykończeniem

Kreacja wykonana jest z połączenia dwóch różnych materiałów. Taka sukienka świetnie sprawdzi się na tradycyjne wesele. Przez rękawy 3/4 nie trzeba będzie szukać szala, by zakryć ramiona. Retro look oprócz koronki dopełniły delikatne plisy. Romantyczki pokochają tę kreację. (Medicine, 199,90 zł) Materiały prasowe