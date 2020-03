Sussexowie pełni nadziei podczas epidemii. Pokazali fanom wzruszający film

"Zamknięci. Tak, czujemy strach. Tak, jesteśmy odizolowani. Tak, jest panika. Tak, jest choroba. Tak jest śmierć. Mówi się jednak, że w Wuhan, po tylu latach hałasu, ponownie można usłyszeć śpiew ptaków. Na niebie nie widać dymu, bo ponownie stało się błękitne i czyste. Mówią, że na ulicach Asyżu ludzie śpiewają do siebie przez otwarte okna, dzięki czemu osoby samotne mogą usłyszeć rodziny, które są wokół. Mówią, że w hotelu w zachodniej Irlandii rozdaje się ciepłe, darmowe posiłki z dostawą do domów. Dziś młoda dziewczyna, którą znam, rozdawała ulotki ze swoim numerem, by inne osoby mogły do niej zadzwonić. Kościoły, synagogi i schroniska są otwarte na przyjęcie bezdomnych i potrzebujących" – zauważa lektor.

"Uświadamiamy sobie, co tak naprawdę ma znaczenie. Kochamy, modlimy się. Oczywiście, jest strach, ale to wcale nie oznacza, że musi wystąpić nienawiść. Jest izolacja, ale to wcale nie oznacza, że musi wystąpić samotność. Tak, jest panika, ale nie występuje bez znaczenia. Tak, jest choroba, ale to nie musi być choroba duszy. Tak jest śmierć, ale to nie oznacza, że nie na nowo nie odradza się miłość. To my decydujemy, jak będziemy teraz żyć. Oddychajmy. Za fabryką krzyku naszej paniki znów śpiewają ptaki. Niebo się oczyszcza. Wiosna nadchodzi. Otwórzmy okna naszych dusz" – słyszymy na nagraniu.