Wielka Brytania. Pielęgniarka weszła do sklepu po 48 godzinach pracy. Błaga, by ludzie przestali wykupować jedzenie

Pielęgniarka Dawn Bilbrough chciała zrobić zakupy po 48 godzinach ciężkiej pracy w szpitalu. To, co zastała w supermarkecie doprowadziło ją do płaczu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pielęgniarka jest załamana (istock, YouTube)