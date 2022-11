Swetry z wełny merino to coś, czego potrzebujesz zimą (oferty z black friday)

Wełna merino - co to takiego?

Merino to wełna pozyskana z merynosów – owiec, które obecnie najliczniej występują w Nowej Zelandii. Merynosy musiały przygotować się do bardzo zmiennych warunków atmosferycznych panujących w tym kraju. Dlatego też ich wełna ma bardzo dobre zdolności termoregulacyjne – zimą świetnie chroni przez wyziębieniem, latem przed przegrzaniem i promieniami UV, a przy tym świetnie oddycha i jest miękka. Tak, tak, nawet ubrania wykonane w 100% z wełny merino nie drapią skóry, można je nosić bezpośrednio na gołe ciało. Co ciekawe kontakt merino ze skórą może mieć nawet właściwości prozdrowotne. Włókna wełny zapewnią skórze mikromasaż, który wpłynie na poprawę krążenia. Merino ma także właściwości antyalergiczne i antybakteryjne, co w praktyce oznacza, że nawet po wysiłku fizycznym ubrania nie przejmują nieprzyjemnego zapachu potu.