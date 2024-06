Uważaj na "łzy wątroby". Wiele osób je bagatelizuje

Punkty rubinowe, znane również jako naczyniaki rubinowe, plamy De Morgana lub naczyniaki starcze, to małe, wypukłe zmiany skórne o czerwonym, bordowym lub fioletowym zabarwieniu. Pojawiają się najczęściej na tułowiu, ramionach i dłoniach . Ich średnica zazwyczaj nie przekracza kilku milimetrów. Choć zwykle są niegroźne, mogą wskazywać na problemy zdrowotne, w tym choroby wątroby.

"Łzy wątroby" często są związane z chorobami, takimi jak marskość wątroby, stłuszczenie wątroby czy zapalenie wątroby. Mechanizm powstawania tych zmian nie jest do końca poznany, ale uważa się, że może być związany z zaburzeniami hormonalnymi i naczyniowymi, które towarzyszą chorobom wątroby.

