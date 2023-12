Świąteczna ciężarówka Coca-Cola ponownie rusza w trasę! Tym razem odwiedzi 5 miast w Polsce

Aby zagłosować na ostatnią miejscowość, w której pojawi się ciężarówka, wystarczy mieć pobraną aplikację Coca-Cola na urządzeniu mobilnym. Zwycięży miasto, które do 5.12.2023 r. do godz. 23:59, uzbiera najwięcej głosów. Wpływ na wynik może mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia. Jeden użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów. Miasto, do którego może zawitać ciężarówka Coca-Cola to: Bytom, Chorzów, Leszno, Elbląg, Białystok i Bochnia. Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia na oficjalnym profilu na Facebooku Coca-Cola oraz w aplikacji Coca-Cola w sekcji "News".