Świąteczna gorączka kurierek. "Taka drobna pani i jeździ takim wielkim autem"

Końcówka listopada i grudzień to tygodnie wyprzedażowo-świątecznego szaleństwa zakupów. Więcej ludzi przemierza wtedy galerie handlowe i buszuje po stronach internetowych w poszukiwaniu najlepszych prezentów. Kurierki zgodnie przyznają, że ostatni miesiąc w roku to bardzo intensywny czas w ich pracy. - Normalnie na rejonie mam do 90 paczek, okres świąteczny pokazuje podwójny wzrost liczby przesyłek - wylicza Iza, która dowozi klientom paczki już od kilku lat.