Jest kierowczynią taksówki. "W tej robocie musisz mieć twardą skórę"

Ewelina prowadzi taksówkę od czterech lat. - Uwielbiam to, że mogę pracować, kiedy zechcę. To ode mnie zależy, jak często jeżdżę. Nikt mnie do niczego nie przymusza - mówi. Tak jest w przypadku, gdy ma się własny samochód. Ewelina na początku kariery zatrudniła się w firmie, która dawała jej dostęp do taksówki. - Jeździłam za procent od utargu. Jak tylko przekonałam się, że mogę na tym zarobić, kupiłam samochód. Stałam się niezależna, a mój dzień pracy bardziej elastyczny. Teraz współpracuję z różnymi firmami. Mam też własną, niewielką działalność. Zrozumiałam, że to jest coś, co chcę robić w życiu - dodaje.