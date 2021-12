Nie lubią świąt. Mają traumę z dzieciństwa

Zdaniem psycholożki Katarzyny Szymańskiej, osoby, którym święta kojarzą się z dramatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, trudnymi wspomnieniami, często starają się spędzać je w zupełnie inny sposób niż wtedy, gdy były dziećmi. To dla nich najłatwiejsza metoda na wyparcie przykrych doświadczeń. – Taka strategia unikania świąt, które mogą stać się okazją do ponownego przeżywania trudnych uczuć, to także dla wielu osób zabezpieczenie przez powielaniem tych błędów, które popełniali ich rodzice – tłumaczy Szymańska. - Taka osoba podświadomie myśli: jeśli zorganizuję święta na plaży, to nie ma zagrożenia, że będę zachowywać się jak mój ojciec czy matka. Dodatkowo wykreowany przez naszą kulturę obraz szczęśliwej rodzinki, która doświadcza tylko radości i serdeczności w tym okresie może powodować, że zorganizowanie tradycyjnych świąt wydaje się być czymś kompletnie nierealistycznym i niemożliwym do przeprowadzania. Warto jednak sobie zadać pytanie, czy sposób, jaki się wybrało na spędzanie świąt, daje rzeczywiście komfort. Jeśli tak, to świetnie, ale jeśli jest formą ucieczki przed przeszłością, to dobrze się jej przyjrzeć i dzięki temu sprawić, że ta przeszłość przestała mieć znaczący i decydujący wpływ na teraźniejszość, na to, co robi się w życiu dorosłym.