Jest motorniczą tramwaju. Wskazuje największe grzechy pasażerów

Daria Skawińska, motornicza tramwaju: Wszystko zależy od tego, na którą zmianę pracuję. Pierwsza zwykle zaczyna się o czwartej rano. Trzeba być 15 minut wcześniej u dyspozytora, aby ten wydał klucze, dokumenty, sprawdził trzeźwość i pozwolenie do kierowania tramwajem. Wtedy można iść do wagonu, włączyć go, sprawdzić tzw. udekorowanie, czyli tablice, a także, czy działają podstawowe funkcje: hamownie, sygnał dźwiękowy, oświetlenie, otwierani drzwi, etc. Później wyjeżdża się z zajezdni na daną linię. Po zakończonej zmianie następuje przekazanie tramwaju na mieście drugiej zmianie lub ewentualnie zjeżdża do zajezdni. Druga zmiana zaczyna się od przejęcia tramwaju na trasie, a po jej zakończeniu szykuje się wagon "do spania", czyli odstawia się go do zajezdni.