Walka o dzieci nawet w święta. "To pokłosie wzajemnych pretensji"

Dominika i Marek rozstali się pięć lat temu, ale dopiero rok temu on wniósł sprawę o rozwód. – Udało nam się wszystko załatwić na dwóch rozprawach – wspomina Dominika. – To podobno szybko, zwłaszcza przy dwójce dzieci. Udało się, bo ustaliliśmy dość szczegółowy plan wychowawczy dotyczący naszej obecnie 11-letniej córki i 8-letniego syna. Wedle niego Marek zabiera dzieci do siebie na co drugi weekend, spędza z nimi miesiąc wakacji i tydzień ferii. W kwestii świąt nic nie ustalaliśmy. W efekcie on teraz chce zabrać dzieci do siebie na święta, bo Wielkanoc spędziły ze mną. A ja nie mogę się na to zgodzić, bo w jego domu mieszka jego nowa partnerka. Nie chcę, żeby dzieci spędzały z nią czas. Przywiążą się do niej, a ona zaraz zniknie. Mój były mąż spotykał się od czasu naszego rozstania z kilkoma kobietami, nie jest stały w uczuciach. W moim odczuciu ta sytuacja szkodzi dzieciom. Nie mam na to mojej zgody.