Sydney Sweeney w wersji "na luzie". Wskoczyła w bikini i jeansowy zestaw

Teraz, gdy promocja produkcji dobiegła końca, młoda aktorka wyjechała na Hawaje, by zaczerpnąć oddechu pod palmami . Zdjęcia z egzotycznych wakacji publikuje oczywiście na profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją niespełna 20 milionów internautów.

W wakacyjnej stylizacji Sydney Sweeney nie zabrakło plecionych bransoletek na kostkę. Czyżby miały przeżywać swój renesans? W looku gwiazdy mocno wyeksponowana została jaskrawopomarańczowa torebka luksusowej marki Miu Miu , która na oficjalnej stronie kosztuje dwa i pół tysiąca euro, co w przeliczeniu daje prawie 11 tysięcy złotych.

