Wschodząca gwiazda kina w czarnej mini. Takiej sukienki jeszcze nie widzieliśmy

Uwagę momentalnie przykuły kaskadowo ułożone falbany, które tworzyły filuterną spódnicę. To motyw powracający do mody niczym bumerang. Ale falbany wymagają wielu wyrzeczeń i odpowiedniej stylizacji, aby nie prezentować się infantylnie czy groteskowo. Czy Sydney Sweeney to się udało? Koronkowy tułów zdecydowanie nie pomógł w tej kwestii.