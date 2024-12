Sylwester w Olivia Star w Gdańsku: Bal z Big Bandem i Powrót do Złotej Ery Lat 20. Dlaczego warto wybrać się na bal sylwestrowy w starym stylu?

To wydarzenie skierowane do tych, którzy cenią sobie zabawę w dobrym stylu. Goście będą mogli w pełni zanurzyć się w atmosferze elegancji, ubrani w wieczorowe kreacje, ciesząc się bezkompromisową oprawą muzyczną i gastronomiczną. Będą bawić się w przeszklonej na 6 metrów sali, z której rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na rozświetlone nocą Trójmiasto. Ta panorama, w połączeniu z atmosferą europejskich stolic, tworzy idealną scenerię dla sylwestrowego balu, który nawiązuje do tradycji eleganckich i wystawnych zabaw.

Co więcej, rok 2024 to szczególny czas dla Olivia Star – restauracje zlokalizowane w tym kompleksie po raz pierwszy w historii Gdańska zdobyły wyjątkowe wyróżnienia kulinarne. Restauracja ARCO by Paco Pérez otrzymała prestiżową gwiazdkę Michelin, a Treinta y Tres wyróżniono tytułem Michelin Bib Gourmand za doskonały stosunek jakości do ceny. Na dodatek Antonio Arcieri, szef kuchni Arco, został uhonorowany miejscem na liście najlepszych szefów kuchni świata The Best Chef. Te osiągnięcia pokazują, że Olivia Star stała się jednym z najważniejszych punktów na gastronomicznej mapie Polski, a bal sylwestrowy to idealna okazja, by wspólnie celebrować te sukcesy w iście wyjątkowym stylu.