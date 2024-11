Sylwia Gliwa pokazała klasę. Na ściankę weszła w obcisłej sukni

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Mowa oczywiście o nowej odsłonie "Gladiatora", który powraca na duże ekrany po niemalże 25 latach . W rolach głównych zobaczymy m.in. Pedro Pascala i Denzela Washingtona .

Sylwia Gliwa zdecydowała się na długą, czarną suknię z elastycznego materiału . Zabudowany krój charakteryzował się półgolfem oraz długimi rękawami. Obcisła kreacja z gładkiej tkaniny to niezwykle elegancki wybór, który gwarantuje szykowny wygląd.

Sylwia Gliwa uzupełniła look na premierę sandałkami na obcasach oraz średniej wielkości skórzaną torebką z motywem wężowej łuski i złotym łańcuszkiem. I choć ten dodatek nie jest totalnie nietrafiony, to nie da się ukryć, że zdecydowanie lepiej odnalazłaby się tu bardziej klasyczna kopertówka .

