Sylwia Gregorczyk-Abram o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. "Środowisko prawnicze stoi murem za lekarzami"

Zaostrzenie prawa do aborcji w Polsce sprawiło, że niektórzy specjaliści psychiatrii mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wystawienie zaświadczenia upoważniającego do przerwania ciąży. Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram zapewniła, że podejmie się obrony takiego lekarza. - Środowisko prawnicze bardzo uważnie przygląda się temu i będziemy wspierać lekarzy, którzy będą mieli do czynienia z tego rodzaju postępowaniami - zapewniła. W dalszej części rozmowy Sylwia Gregorczyk-Abram przyznała, że tego typu zaświadczenia są już wystawianie i honorowane, ale głównie w dużych miastach. W mniejszych jeszcze przed zmianą prawa było o wiele trudniej przeprowadzić zabieg przerwania ciąży.

