Symbolika miłości. Jak powiedzieć "kocham cię" w najpiękniejszy sposób?

Serce – odwieczny symbol miłości

Serce to chyba pierwsze, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o miłości. Swoją niegasnącą popularność ten charakterystyczny motyw zawdzięcza kulturze nowoczesnej. Warto jednak wiedzieć, że taki kształt pojawiał się w miłosnym kontekście na długo przed tym, jak w galeriach sztuki zaczął królować popart. Według badaczy przyrody serce w takiej postaci, jaką znamy dziś, pochodzi od rośliny o nazwie sylfion, której liście układały się w tę samą, sercowatą linię. Dla wielu osób czerwone serduszko niewiele ma wspólnego z ludzkim organem, jednak to skojarzenie także jest bardzo trafne. Choć nasze serca nie są tak idealnie kształtne, to właśnie one biją przyspieszonym rytmem, kiedy się zakochamy. Wychodzi zatem na to, że w wyniku połączenia botaniki z anatomią powstał piękny, ponadczasowy motyw, który oznacza jedno – jego nadawca darzy nas szczególnym uczuciem.