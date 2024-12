"Syndrom oszusta" dotknął Michelle Obamę. Mówi, jak się objawia

Osoby odczuwające "syndrom oszusta" mają poczucie, że nie są wystarczająco kompetentne w swojej dziedzinie. Często podważają swoją własną uczciwość i uważają, że nie zasługują na sukces lub uznanie ze strony innych. Twierdzą w przekonaniu, że ich umiejętności czy wiedza nie są dostateczne, by zasłużyć na aprobatę i uznanie.

– Wciąż cierpię na "syndrom oszusta". To uczucie nigdy nie mija – mówiła Obama w rozmowie z nigeryjską pisarką Chimamandą Ngozi Adichie. – To uczucie, że nikt nie powinien brać mnie na poważnie. Bo co ja mogę wiedzieć? Dzielę się moją historią, bo wszyscy wątpimy w siebie i nasze możliwości, naszą siłę. Nie wiemy, czym ona tak naprawdę jest" – dodała.