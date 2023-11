Syndrom zimnej kołdry. "Brak mi było ciepła drugiej osoby"

Syndrom zimnej kołdry to określenie, które odnosi się do uczucia samotności i melancholii, które często pojawiają się u kobiet w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to diagnoza medyczna, ani stan kliniczny, wiele kobiet przyznaje, że odczuwa je co roku, gdy dni stają się krótsze, a noce dłuższe. To często bagatelizowane zjawisko jest dla wielu kobiet prawdziwym dramatem.