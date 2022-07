Szaleństwo w internecie i wsród gwiazd : miliony polaków zamienia kawę i herbatę na Yerbador mate. Można ją pić na zimno

Skuteczne spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej? W jaki sposób działa Yerbador Mate?

Z punktu widzenia dietetyka klinicznego, napar skutecznie wspomaga proces redukcji masy ciała, ponieważ Yerbador hamuje lipazę trzustkową i lipazę lipoproteinową oraz daje poczucie sytości. Oprócz potwierdzonych właściwości odchudzających, oryginalny susz Yerbador Mate to nie tylko pobudzająca energia do działania, regeneracja organizmu i witaminy z grupy B m. in. B1, B2, B3, B5, B6, B7 i B9, a także witamina C i E. Ponadto Yerbador mate jest zasobny w magnez, wapń, krzem, żelazo, potas, cynk i fosfor. Susz zawiera 90 % więcej antyoksydantów niż zielona herbata, szereg przeciwnowotworowych polifenoli i flawonoidów przy czym nie wypłukuje żadnych minerałów i witamin. Związki te działają przeciwzapalnie co stanowi prewencję rozwoju chorób, reguluje gospodarkę węglowodanową i cholesterolową, spowalnia starzenie się organizmu i zwiększa odporność.