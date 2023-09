Szelki czy obroża? Behawiorysta nie pozostawia złudzeń

Jak dobrać szelki dla psa?

Wybór szelek nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Wygląd czy wzór ma tutaj drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest wygoda i kontrola nad pupilem. Szelki powinny idealnie przylegać do ciała psa, jednak nie mogą one go za bardzo uciskać. Przed zakupem zmierz obwód szyi i klatki piersiowej czworonoga, tuż za przednimi łapami. Wynik porównaj z tabelą producenta. W ten sposób zyskasz pewność, że szelki będą idealnie przylegać do ciała.