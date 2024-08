Sześć razy nominowano ją do Oskara. Nie otrzymała żadnej statuetki

Amy Adams urodziła się 20 sierpnia 1974 roku w Aviano we Włoszech. Jej ojciec był wojskowym, przez co rodzina często się przeprowadzała. Kiedy skończyła 7 lat, zamieszkali w Kolorado. Od dziecka wykazywała zainteresowanie sztuką i tańcem. Początkowo chciała zostać tancerką, jednak szybko zainteresowała się aktorstwem.

Przełom nastąpił dopiero w 2002 roku, kiedy to otrzymała rolę w " Złap mnie, jeśli potrafisz" w reżyserii Stevena Spielberga. Film przyniósł jej ogólnoświatową rozpoznawalność. Trzy lata później wystąpiła w "Świetliku". Rola Ashley, młodej, ciężarnej, nieokrzesanej dziewczyny z małego miasteczka przyniosła jej pierwszą nominację do Oskara.

