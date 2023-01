"Szokujące" grafiki Matyldy Damięckiej. Tak skomentowała sylwestrowe zabawy

Matylda Damięcka już niejeden raz udowodniła, że z pomocą grafik jest w stanie celnie wytknąć problemy dzisiejszego świata. Z okazji hucznych imprez organizowanych po to, by powitać kolejny rok, artystka postanowiła pokazać, czym kończy się wystrzeliwanie o północy petard. Wiele osób przymyka na to oko, by przez chwilę popatrzeć na różnokolorowe wystrzały.