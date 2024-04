Szorty w stylu Gardias to hit. "Wydłużają" nogi do nieba

Szorty w stylu Gardias to hit. "Wydłużają" nogi do nieba

Szukasz sposobu na to, żeby pochwalić się latem opalonymi nogami, a przy okazji zadbać o odpowiednie proporcje sylwetki i ewentualnie coś zamaskować? Mamy patent, który pokochasz. Oto szorty o "magicznym" fasonie, które wysmuklają i pasują do wszystkiego. Zobacz, o jaki model chodzi i z czym go nosić.

Najmodniejsze szorty sezonu? Bez wątpienia "papar bag". Ich nazwa w języku angielskim to dosłownie "papierowa torba". I właśnie tak wyglądają te spodenki – jak torebka z papieru, którą chwytasz w dłoń, tworząc charakterystyczne marszczenia. Model tego typu, często uszyty z bawełny bądź lnu, ma wysoki stan, szerokie nogawki, a niekiedy także wiązanie na kokardę, które tworzy efektowne drapowanie z materiału na wysokości talii.

Dlaczego szorty "paper bag" są absolutnym must havem w szafie każdej kobiety? Bo genialnie wysmuklają nogi dzięki luźnym nogawkom, ukrywają brzuszek za sprawą modelującego maszczenia, a dodatkowo podkreślają talię. Do tego wystarczy je połączyć z prostym topem, żeby wyczarować genialną stylizację. Zobacz, jak tego typu spodenki noszą znane Polki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gardias w eleganckich szortach "paper bag"

Dorota Gardias bardzo lubi szorty "paper bag" i nosi je nawet na czerwonym dywanie. Jak widać, to trafiony wybór – spodenki z zakładkami i wysokim stanem są równie eleganckie, co minispódnica, a do tego efektownie podkreślają nogi. Gardias połączyła je z fantazyjnym body i wiązanymi sandałkami na szpilce. To przykład udanej stylizacji, w której akcenty glamour idą w parze z niemal biurową elegancją.

Jeśli szukasz idealnych szortów na tegoroczne lato, postaw na te w kolorze czarnym. Będą pasować do mokasynów i eleganckich skarpetek, do czółenek na szpilce, ale też adidasów. Jeśli wolisz modny styl safari, wybierz płócienne spodenki z wysokim stanem lub kombinezon, który wygląda jak połączenie koszuli i szortów "paper bag". Koniecznie zobacz jeden z najnowszych postów Doroty Gardias na Instagramie – ma na sobie dokładnie taki model.

Stylizacja Bohosiewicz z szortami "paper bag"

Maja Bohosiewicz udowadnia, że to, co grzeczne i klasyczne, jak najbardziej nadaje się do noszenia na co dzień. Ostatnio postawiła na elegancki komplet składający się z krótkiego żakietu i szortów "paper bag", które zestawiła z czarnym crop topem i czółenkami Chanel. Naszym zdaniem to świetny sposób na równowagę między klasyką a casualem.

Maja Bohosiewicz © Instagram | @majabohosiewicz

Szorty "paper bag" w takim wydaniu możesz nosić też do pracy. Wystarczy, że krótki top zastąpisz elegancką bluzką koszulową – możesz nawet zrezygnować z marynarki, żeby cała uwaga skupiła się na efektownej górze spodenek. Nasz tip? Lubimy nosić taki model w te dni w miesiącu, kiedy nasz brzuch nie wygląda perfekcyjnie.

"Paper bagi" jako letnia alternatywa dla garniturowych spodni

Kolejna znana wielbicielka szortów "paper bag" to Katarzyna Cichopek. Aktorka ma powody do tego, żeby "lubić się" z takim modelem – mierzy niespełna 160 cm wzrostu, więc kiedy chce wydać się wyższa i "wyciągnąć" nogi, właśnie spodenki z wysokim stanem sprawdzają się idealnie. Co ciekawe, aktorka nosi je podobnie jak Gardias – w elegancki sposób.

Katarzyna Cichopek © Instagram | @katarzynacichopek

Spodenki w eleganckim stylu, połączone z marynarką w identycznym kolorze, to fajny pomysł na letnią alternatywę dla garnituru. Jak najbardziej można taki komplet włożyć na letnie przyjęcie, wesele czy chrzest – warto jednak pamiętać o dodaniu klasycznych i stonowanych dodatków, jak na przykład kryte, jednolite czółenka i kopertówka na łańcuszku.

Zobacz także : Za chwilę zaleje ulice. Sukienka w stylu Racewicz to majstersztyk

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP