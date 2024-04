Wracają szorty z lat 90. Latem nie będzie modniejszych

Krótkie spodenki to latem absolutny must have. Optycznie wydłużają nogi, pozwalają pochwalić się wakacyjną opalenizną, a do tego pasują do wszystkiego. Zwłaszcza te jeansowe, które od lat nie wychodzą z mody. W tym sezonie hitem będzie przede wszystkim model z lat 90. – przetarte, postrzępione, z nogawkami o nieregularnej długości, jakby wyciętymi ręcznie za pomocą nożyczek.