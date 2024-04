Wyciągnij z szafy tę sukienkę. Model w stylu Racewicz już teraz jest hitem

Racewicz w idealnej sukience na wiosnę

Pierwsza stylizacja, która wpadła nam w oko, to look Joanny Racewicz – romantyczny, ale jednocześnie nowoczesny, wygodny, ale elegancki. Taki efekt to zasługa długiej sukienki w kwiatowy wzór. To, co czyni ją niezwykłą, to nie tylko piękny print i długość maxi, ale też wiązana stójka i bufiaste, długie rękawy.