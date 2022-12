Szukasz prezentu dla mamy, córki lub przyjaciółki? Oto 10 propozycji, które mogą cię zainspirować

Biżuteria jest chyba najbardziej popularnym prezentem, który wręcza się kobietom. Jednak wbrew opinii niektórych osób – wcale nie oklepanym. Możemy bowiem wybierać spośród milionów modeli kolczyków, łańcuszków, pierścionków oraz bransoletek i dopasować taki prezent do stylu osoby, którą chcemy obdarować. Odrobina błysku pod choinką z pewnością wywoła uśmiech na twarzy. Dla osób dysponujących nieco większym budżetem polecam komplet królewski z oferty W.KRUK, w którym kolczyki i wisiorek, otoczone ciepłym złotem, przybrały kształt śnieżynek.

Komplet biżuterii to idealny pomysł na święta

Perfumy również znajdują się często pod świątecznym drzewkiem. W końcu każdy z nas lubi otulić się przyjemną mgiełką wyjątkowego zapachu. Taki prezent jest też bardzo wydajny, ponieważ zazwyczaj starcza co najmniej na cały rok. Sama uwielbiam delikatne, kwiatowe, a zarazem niebanalne zapachy, dlatego moją propozycją będą perfumy Good Fortune marki Victor&Rolf dostępne na platformie Notino. Dominuje w nich zapach białego kwiatu jaśminu na tle wanilii madagaskarskiej.

Po dwóch zdecydowanie droższych propozycjach przyszedł czas na prezent na każdą kieszeń. To świąteczny zestaw do mycia i pielęgnacji ciała o zapachu pierniczków – nieodłącznie związanych z Bożym Narodzeniem. Kąpiel z takimi produktami to sama przyjemność. W zestawie Avon znalazły się: żel pod prysznic, mydło w płynie oraz mgiełka do ciała.

Kosmetyki do pielęgnacji w świątecznej odsłonie

Zestaw Rimmel tusz Wonder' Extension i błyszczyk Oh My Gloss, Rossmann, 35,99 zł